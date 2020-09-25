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Medya FOX Haber bu sefer fena patladı! Deşifre oldular
Medya

FOX Haber bu sefer fena patladı! Deşifre oldular

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, provokatif haberlerle gündeme gelen FOX TV’nin Ana Haber bülteninde yayınlanan ''7 kardeşe 1 kırık telefon'' dramının asılsız olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:56:00 - 2020-09-25 10:59:28
FOX Haber bu sefer fena patladı! Deşifre oldular

Fatih Portakal’ın ardından yalan ve iftira dolu haberleriyle bilinen FOX Haber’in spikerliğine getirilen Selçuk Tepeli de ‘yalan’ furyasını sürdürüyor.

Selçuk Tepeli tarafından haber bülteninde gündeme getirilen  ''7 kardeşe 1 kırık telefon'' haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Başkan yalanladı

Söz konusu haberde bahsi geçen aileye her ay ayni ve nakdi her türlü yardımın yapıldığı ortaya çıktı.

Ailenin 2 bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinası, ev eşyası okul ve kırtasiye ihtiyaçlarının tamamı karşılanmış.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ailemize 2014 ve 2019 yıllarında toplam 2 bilgisayar verilmiştir. Aynı ailemize; 2012 yılı itibarıyla her ay ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Askıda Tablet kampanyamız, ihtiyacı olan herkes gibi kendilerine de açıktır." İfadelerini kullandı.

FOX TV yayınları
FOX TV yayınları

Medya

FOX TV yayınları

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