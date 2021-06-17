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Medya FOX dizisi ahlaksızlığı hız kesmiyor
Medya

FOX dizisi ahlaksızlığı hız kesmiyor

Türlü türlü ahlaksız sahnelerle toplumun ahlaki düzenini bozmaya çalışıp gençlerin beyinlerini yıkayan FOX TV’nin rezil dizisi Sen Çal Kapımı reytinglerde düşmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 11:46:00 -
FOX dizisi ahlaksızlığı hız kesmiyor

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin’in oynadığı ve rezil sahnelerle prim kasmaya çalışan Sen Çal Kapımı dizisi reytinglere rağmen yayınlanmaya devam ediyor.

Amaç reyting değil, ahlaksızlık

İki başrolün çırılçıplak küvete girdiği, evlenmeden gayrimeşru ilişki yaşayıp hamile kalmaları, tüm bunları normalleştirerek yayınlamaları amaçlarının reyting değil Batı’nın ahlaksız kültürünü Türkiye’de yaygınlaştırmak.

Sosyal medyada binlerce vatandaş tarafından tepkilerin odağı haline diziye RTÜK’ün ses çıkarmaması tepkilerin artmasına da neden oldu.

16 Haziran 2021 reyting sonuçlarına göre; Türkiye Galler EURO 2020 müsabakası birinci sırada yer alırken, ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, 2. sırada yer aldı.

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