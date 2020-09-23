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Aktüel Four Seasons grubunun üyesi Tommy DeVito Kovid-19'dan öldü
Aktüel

Four Seasons grubunun üyesi Tommy DeVito Kovid-19'dan öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:29:11 -
Four Seasons grubunun üyesi Tommy DeVito Kovid-19'dan öldü

ANKARA (AA) - ABD'li pop grubu Four Seasons'ın kurucu üyesi Tommy DeVito yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, grubun diğer iki kurucu üyesi Frankie Valli ve Bob Gaudio, DeVito'nun 92 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Variety dergisi de Kovid-19 nedeniyle Las Vegas'ta hastaneye kaldırılan DeVito'nun pazartesi günü öldüğünü duyurdu.

DeVito, 1956 yılında Valli ile bir ekip oluşturmuş, ikili 4 yıl sonra Gaudio ve Nick Massi ile Four Seasons grubunu kurmuştu.

1960'ların en başarılı müzik akımlarının başında gelen, doo-wop gruplarından biri olan Four Seasons, "Oh What a Night", "Sherry", "Big Girls Don't Cry" ve "Walk Like a Man" gibi şarkılarıyla tanınıyordu.

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