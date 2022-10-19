Fotoğraflarda gözünüz kırmızı çıkıyorsa hemen doktora koşun! Sebebi, nadir görülen bu hastalık olabilir

Fotoğraflarda gözünüz genellikle kırmızı çıkıyorsa sorun fotoğraf makinesinde değil, sizde olabilir. Son yıllarda giderek artan, tıptaki adı Retinoblastom olan ve halk arasında göz kanseri olarak bilinen bu durum önceden "geliyorum" diyor. Mesela fotoğraflarda gözünüzü kırmızı çıkıyorsa vakit kaybetmeden uzmana görünün. Peki Retinoblastom belirtileri neler, birlikte bakalım...

Fotoğraflarda kırmızı çıkıyorsanız aman dikkat

Retinoblastom gözün ender rastlanan kanserlerinden biridir. Gözdeki ağ tabakası (retina) içinde oluşur ve yalnızca çocukluk çağında görülür. Bu hastalığın kalıtsal ve kalıtsal olmayan iki şekli bulunmaktadır. Kalıtsal cinsinde bu hastalığın gelişmesi için irsi bir yatkınlık söz konusudur.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Erten, Retinoblastomun daha çok çocuklarda görülen kötü huylu bir tümör çeşidi olduğunu bildirdi.

Aile geçmişi çok önemli

Retinoblastomu kalıtsal olarak görülmekle birlikte ailede bir öyküsü olmayan kişilerde de görülebildiğini dile getiren Erten, “Kötü huylu tümör olduğu için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavi edilmezse körlük ve ölüme kadar gidebilen sonuçları olabilir. Erken tanı için mutlaka çocukların ilk 6 ay içinde bebeklerin muayene edilmesini istiyoruz. Özellikle fotoğraf çekerken, normal koşullarda göz bebeğinin içinin kırmızı görünmesi gerekir. Retinoblastom ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor. Bu da bizim için uyarı niteliğinde bir bulgudur” diye konuştu.

Nadir görülen bir hastalık

Fotoğrafta gözüne flaş ışığı gelen çocuğun bir gözbebeğinin beyaz, diğerinin kırmızı olduğunu gören ailelerin kendilerine başvurabildiğini dile getiren Erten, “Bu da Retinoblastomla ilgili bizim için uyarıcı bir bulgudur. Retinoblastom çok nadir görülen bir hastalık. Kötü huylu olması nedeniyle erken tanıyla tedavi edilebilen bir rahatsızlık” dedi.

2 yaşa kadar düzenli kontrol önemli

Bu hastalığın genelde ilk 2 yaş arasında görüldüğünün altını çizen Yenal Erten, “Kalıtsal özelliği de olabilir. Görülen hastaların yüzde 40’ının ailesinde de bir Retinoblastom öyküsü olur. Yüzde 60’ında aile öyküsü yoktur. Burada en önemli nokta ilk 6 ay birinci, 2 yaşa kadar da ikinci kontrole mutlak getirilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Retinoblastom tedavisi için uygun tedavi türleri olarak şu seçenekler mevcuttur: ameliyat‎, radyoterapi‎ (brakiterapi-tümör bölgesine ışınlı çubuklar konularak veya perkutan radyoterapi-dışardan ışın vererek), lazer terapisi‎, kriyoterapi‎ (dondurma tedavisi) ve kemoterapi‎(ilaçla tedavi)

Retinoblastom nasıl anlaşılır?

Tek bir veya her iki göz bebeğinde beyazımsı sarımtırak renk (Lökokori) Şaşılık veya görme gücünde azalma/görme bozukluğu. Gözde kızarma veya şişkinlik; göz ağrıları.