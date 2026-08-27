Fotoğrafın İcadının 200. Yılında Işığın İzinde Türk Fotoğrafı

Fotoğrafın icadının 200. yılında Türk fotoğrafının estetik arka planına farklı bir perspektiften bakan yeni bir araştırma kitabı yayımlandı. Akademisyen, Sanatçı Dr. Nevzat Yıldırım’ın Türk Fotoğrafında Barok Resmin İzleri adlı kitabı okuyucuyla buluştu.

Nevzat Yıldırım’ın doktora çalışmasından yola çıkarak ortaya koyduğu eser, Barok resim sanatının ışık, gölge ve kompozisyon anlayışının çağdaş Türk belgesel fotoğrafındaki izlerini sürüyor.

Işığın izinde resimden fotoğrafa

Kitabın temel konusu, ışığın iki farklı sanat alanındaki dönüşümü üzerinden şekilleniyor. Barok resimde özellikle Caravaggio, Rembrandt ve onların takipçilerinde belirginleşen ışık-gölge ilişkisi, dramatik aydınlatma, ton karşıtlığı ve kompozisyon anlayışı çağdaş Türk belgesel fotoğrafının görsel diliyle birlikte ele alınıyor.

Yıldırım, usta fotoğrafçıların eserlerini görsel analiz yöntemiyle incelerken, sanatçılarla gerçekleştirilen mülakatlardan elde edilen verilerle araştırmasını destekliyor. Böylece çalışma hem Türk fotoğrafının estetik oluşumunda ışığın, gölgenin ve kompozisyonun taşıdığı anlamı hem de güncel uygulamaları tarihsel ve sanatsal bir bağlam içerisinde yeniden değerlendiriyor.

Kitabın takdim yazısında da vurgulandığı üzere çalışma, fotoğrafı yalnızca görünen gerçekliğin kaydı olarak değil, farklı sanat disiplinlerinden beslenen ve kendi estetik dilini oluşturan bir ifade alanı olarak ele alıyor.

Fotoğraf sanatçılarından değerlendirmeler

Kitaba ilişkin değerlendirmelerinde Türk fotoğrafının önemli isimlerinden İbrahim Zaman, Nevzat Yıldırım’ın fotoğraf alanındaki çalışmalarını ve araştırmacı yaklaşımını vurgulayarak, kitabın fotoğraf dünyasının yararlanacağı değerli bir çalışma olduğunu belirtiyor. Zaman ayrıca, “Nevzat Yıldırım’ın sanat dünyamızdaki üretimleri ve kararlı duruşuyla ortaya koyduğu eserleri kadar bu değerli kitap çalışmasının da fotoğraf dünyasının faydalanacağı muhakkaktır. Bu anlamlı eserde kapak fotoğrafımla yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadeleriyle kitaba verdiği desteği dile getiriyor.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ise kitaptaki değerlendirme yazısında, Nevzat Yıldırım’ın yaşamın içinden seçtiği anları samimi bir anlatımla izleyiciye sunmayı başardığını belirterek, “Işığı, kompozisyonu ve zamanı dengeli bir biçimde kullanırken, fotoğrafın en önemli unsurunun insanın bakışı ve duygusunu aktarmanın olduğunu da her karesinde hissettiriyor. Sanatçının yapıtlarının yanında bu kitap çalışmasını da çok beğendiğimi söyleyebilirim.” ifadesini kullanıyor.

Kitabın Nevzat Yıldırım’ın araştırma isteğinin ve fotoğrafa duyulan sevgisinin ürünü olduğuna ve kitabın izleyiciyle sessiz ama güçlü bir diyalog kurduğuna işaret eden Keribar, “Fotoğraf sanatına olan tutkusunun ve üretkenliğinin aynı heyecanla uzun yıllar devam etmesini diliyorum.” temennisinde bulunuyor.