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Gündem Fotoğrafçı kumpası çürüttü! Mahkeme hatada direniyor
Gündem

Fotoğrafçı kumpası çürüttü! Mahkeme hatada direniyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 11:13:00 -
Fotoğrafçı kumpası çürüttü! Mahkeme hatada direniyor

Azgın azınlığın ve tetikçi medyasının baskısı sonucu hapse atılan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya yönelik yargı zulmü sürerken, dün görülen duruşmada kirli kumpas bir kez daha çöktü. Mahkemede tanık olarak dinlenilen fotoğrafçı S.K. malum zihniyetin köpürttüğü ‘çocuk gelin’ yalanını ifşa etti. Buna rağmen mahkeme, tartışmalara son verecek talepleri yerinde bulmayarak davayı erteledi.

HABER MERKEZİ

Azgın azınlığın ve tetikçi medyasının baskısı sonucu hapse atılan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya yönelik yargı zulmü sürerken, dün görülen duruşmada kirli kumpas bir kez daha çöktü. Daha önce tartışmalara son verecek talepleri reddeden mahkeme heyeti, H.K.G.’nın görüştüğü psikiyatrın ve kullandığı ilaçların tespitine yönelik ailenin başvurusunu ‘yerindelik’ bahanesiyle kabul etmezken, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen fotoğrafçı S.K, iftiracıların köpürttüğü ‘çocuk gelin’ yalanını ifşa etti.

Düğün değil merasim gelinliği itirafı

Beyaz kıyafetini “gerçek gelinlikmiş” gibi çarpıtarak 6 yaşında evlendirildiği yalanını uyduran kızı H.G.K’nin fotoğraflarını kendisinin çektiğini belirten S.K., ‘düğün fotoğrafı’ diye pazarlanan fotoğrafların icazet töreninde çekildiğini söyledi. Yıllar sonra kızın nişan ve düğün fotoğraflarını da kendisinin çektiğini söyleyen S.K., iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, bir iftirayı daha çürütmüş oldu. Toplumsal baskı sebebiyle haksız yere cezaevinde tutulan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’yı tahliye etmeyen mahkeme heyeti, son savunmaların hazırlanması için duruşmayı 2 hafta sonrasına ertelendi. Duruşma sonrası Akit’e konuşan mağdur ailenin avukatı Engin Kartal, şunları dile getirdi:

Avukat: Mahkeme baskı altında

“İlk duruşmadan beri taleplerimizi iletiyoruz ama mahkeme yerinde görmüyor. Bu kez fotoğrafçı konuştu. Düğün fotoğrafları diye servis edilen küçüklük fotoğraflarında damadın yer almadığını, annesinin Kur’an merasiminde çektirdiğini tek tek izah etti. Yıllar sonra çektiği nişan fotoğrafları sırasında kızın gayet mutlu olduğunu, zorla evlendirildiği bir izleniminin olmadığını, eşine karşı gayet sevgiyle yaklaştığını beyan etti. Mahkemenin baskı altında olduğunu düşünüyoruz. Kızının kullanmış olduğu ilaçların ve görüştüğü psikiyatrın tespit edilmesini istiyoruz. Bunları ancak Sağlık Bakanlığı’na müzekkere yazarak elde edebiliriz. Bu talebimizi de kabul etmiyorlar. İkincisi kızın yaşının belli olması için kemik testine gönderilip raporu alınması gerekiyor. Olayların olduğu tarihte kaç yaşında olduğunun belirlenmesi için. Bunu da kabul etmiyorlar. Hakim bu taleplerimizin ‘yargılamaya bir yenilik getirmez’ diyerek her zaman olduğu gibi taleplerimizi yine reddetti. Ve savunmalarımızı hazırlamak için son kez süre verdi. Duruşmayı iki hafta sonrasına attı.”

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