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Fotoğraf tutkunları “Sarı Kareler” için 7. kez deklanşöre basacak

Fotoğraf tutkunlarını buluşturan Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması, 25 Mart’ta başladı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Fotoğraf tutkunları “Sarı Kareler” için 7. kez deklanşöre basacak

Fotoğraf tutkunlarını buluşturan Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması, 25 Mart’ta başladı. Gelenekselleşen ve binlerce fotoğraf tutkununun heyecanla beklediği yarışmaya başvurular, 12 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.


Vakıf Emeklilik tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması’nda heyecan yeniden başlıyor. Fotoğraf tutkunlarının deklanşörlerine sarı bir dünya için basacağı yarışmaya başvurular, 25 Mart-12 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak. Gelenekselleşen yarışma, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı oluyor.


Sanata ve sanatçıya saygı çerçevesinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada; birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin 500 TL ve üçüncüye 2 bin 500 TL’lik para ödülü verilecek. Ayrıca üç esere 750 TL mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan 30 eserin her birine de 350 TL’lik para ödülü verilecek.


Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açık. Yarışmaya katılan eserler alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından 24 Haziran 2018 tarihinde değerlendirilecek. Sonuçlar ise 28 Haziran 2019’da Vakıf Emeklilik’in www.vakifemeklilik.com.tr , www.sarikareler.net web sitelerinde ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde açıklanacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. sergi

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