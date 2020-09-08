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Aktüel Fotoğraf çekmek isterken elektrik akımına kapılan 2 genç yaralandı
Aktüel

Fotoğraf çekmek isterken elektrik akımına kapılan 2 genç yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:06:36 -
Fotoğraf çekmek isterken elektrik akımına kapılan 2 genç yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, fotoğraf çekmek için vagon üzerine çıkan iki genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.E. (17) ve A.D.Ö. (16) fotoğraf çekmek için Nurdağı Tren İstasyonu'nda raylarda bulunan vagonun üzerine çıktı. Burada yüksek gerilim hattına temas eden gençler, akıma kapılarak yaralandı.

İstasyon görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla vagondan indirilen gençlerden hafif yaralanan E.E, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan A.D.Ö. ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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