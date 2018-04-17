Fotoğraf çekmek için akın ettiler!

Taşeli Platosu'ndaki 2 bin 200 rakımlı göl, çevresinde yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı ve hemen ilerisinde açık rengarenk çiçekleri ile misafirlerine iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Yaz aylarında çok sayıda yaylacının da geldiği Eğrigöl, olta balıkçılığı meraklıları ve kampçıların da akınına uğruyor.

Konya'nın Hadim ilçesinden bölgeye gitmek isteyenler, araç yolculuğunun ardından 3-4 saatlik zorlu bir yürüyüş etabıyla Eğrigöl'e ulaşıyor. Göle, Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinden gelenlerin de yine 7-8 kilometrelik bir yürüyüşü göze alması gerekiyor.

İlkbaharda karların erimesiyle oluşan bitki çeşitliliği ile dikkati çeken Eğrigöl, farklı renklerdeki çiğdemler, doğal ortamda yetişen kırmızı ve pembe lalelerin yanı sıra çeşitli endemik bitkileri ile biliniyor. Yükseklerde eriyen karlardan beslenen ve kıvrılarak göle akan çayların oluşturduğu eşsiz görüntü, dağlarda damar damar uzanan kar örtüsü ile bütünleşiyor.

Hadim, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin oluşturduğu üçgenin ortasında yer alan Eğrigöl'e, Konya'dan gelen fotoğraf tutkunlarından Hasan Sayın,yaptığı açıklamada, bölgeye çok fazla kar yağdığı için yayla yollarının geç açıldığını söyledi.



Seydişehir, Bozkır ve Taşkent ilçelerinden 13 kişilik bir ekiple bölgeye geldiklerini anlatan Sayın, "Buradaki güzellikleri keşfetmek amacıyla aracımızla belirli bir mesafeye kadar gelebildik. Yüksek kar kütlelerinin yolu kapatması nedeniyle 8 kilometrelik yolu yürüyerek Eğrigöl'e ulaştık." dedi.

Karın kalkması ile oluşan güzellikleri görmek ve çiçekleri solmadan fotoğraflamak için zorlu bir yolculuk yaptıklarını dile getiren Sayın, şöyle devam etti:

"Toroslar'ın, Geyik Dağları olarak bilinen bölgesinde bulunan Eğrigöl, çok sevdiğim, bakir, oldukça sulak bir bölgedir. Soğanlı bitkiler, sarı ve farklı renklerde çiğdemler, boylu lale ve sümbüller, gelin tacı dediğimiz ters laleler ile müthiş bir doğa harikası. Eğrigöl, her türlü doğa sporunun yapılabileceği özelliklere sahip. Dağ bisikleti, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık, tırmanma, kayak ve trekking yapılabilecek en güzel doğal harikalarından biridir. Mutlaka koruma altına alınması lazım. Bir tabiat parkı olarak değerlendirilebilir. Bu güzelliği herkesin görmesini isterim."



''TABİAT PARKI OLARAK KORUNMASI GEREKİR''



Seydişehir'den geziye katılan Mustafa Ünal da her ilkbaharda, yaklaşık 200 kilometre mesafeden bölgedeki güzelliklerin fotoğraflarını çektiklerini ifade etti.

Eğrigöl ve çevresine herkesin sahip çıkması gerektiğini, zaman zaman bölgede rastgele bırakılmış çöpler görünce üzüldüklerini vurgulayan Ünal, "Buraya gelen herkes bu doğa harikasını daha güzel kullanmalı. Bu bölgenin tabiat parkı olarak korunması gerekir." diye konuştu.

Özcan Doğan ise uzun bir süredir Eğrigöl'ü fotoğraflamayı hayal ettiğini, zorlu bir yolculuğun ardından ekip arkadaşları ile bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Burası harika bir bölge" diyen Özcan, "Buradaki kardelenler ve çiğdemleri gördükten sonra insan ayrılmak istemiyor. Biraz zahmetli bir gezi oldu ama değdi. Karda yürümek, kar pekmezleyip yemek harikaydı." ifadelerini kullandı.