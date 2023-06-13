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Medya Fosil fikirli Emre Kongar’dan İslam’a çirkin saldırı! Bunlar ne iğrenç sözler böyle
Medya

Fosil fikirli Emre Kongar’dan İslam’a çirkin saldırı! Bunlar ne iğrenç sözler böyle

Yeniakit Publisher
2023-06-13 15:49:00 -
Fosil fikirli Emre Kongar’dan İslam’a çirkin saldırı! Bunlar ne iğrenç sözler böyle

Cumhuriyet gazetesinin fosil fikirli yazarı Emre Kongar, yine tıynetinin gereğini yerine getirip İslam’a ve Müslümanlara kin kustu.

Cumhuriyet gazetesinin fosil fikirli yazarı Emre Kongar, yine tıynetinin gereğini yerine getirip İslam’a ve Müslümanlara kin kustu. Dinî eğitimi “cehalet eğitimi” olarak nitelendirerek haddini fazlasıyla aşan Kongar, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

“21. Yüzyıl Türkiye’sinde, çağdaş dünya ile rekabet edecek öğrencilerimiz, din maskesi takmış olan cehaletin gücüyle boğuluyor ve sadece gençlerimizin değil, ülkemizin geleceği de karartılıyor.

***

Geçen gün, medyaya bir suç duyurusu yansıdı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İzmir ve Eskişehir’deki milli eğitim müdürlüğü ile il müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında “manevi danışmanlık” hizmeti adıyla okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticilerinin görevlendirilmesini yargıya taşıdı.

Suç duyurusu dilekçesinde, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları ile valilerin, Milli Eğitim Müdürlerinin ve Müftülerin “Anayasayı ihlal”, “görevi kötüye kullanma”, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ve “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” suçlarını işledikleri iddia edildi.

(…) İktidar, seçimlerden hemen sonra, sanki okullarda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersleri ya da “Rehber Öğretmenler” yokmuş gibi, sanki “İmam Hatip Okulları” bütün resmi eğitime egemen olmamış gibi, “Değerler Eğitimi” ve “Manevi Danışmanlık” adı altında, okullarda ilave din adamları görevlendiriyor.

Ülkemizin sadece bugünü değil, geleceği de insan kaynakları açısından, dünyadaki rekabetçi yarıştan soyutlanıyor!”

 

 

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