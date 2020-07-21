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Aktüel

Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 20:12:35 -
Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, foseptik çukuruna düşen 4 yavru köpeği, belediye ekipleri kurtardı.

Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde yavru köpeklerin çukura düştüğünü gören vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı.

Köpekler, kontrol için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü.

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