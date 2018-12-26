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"Forvet artık rüyama giriyor"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"Galatasaray taraftarının teveccühü her zaman başkanına var. 'Forvet forvet' diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar"- "Bir yanlış, hata, başarısızlık varsa o ne teknik heyetindir ne de taraftarındır. O tümüyle bizim yönetimimize aittir. Onları temsilen de bana aittir"

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:38
"Forvet artık rüyama giriyor"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlarının kendisinden forvet istediğini artık transferin rüyalarına girdiğini söyledi.

Başkan Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneğinin üyelik berat törenine katıldı. Derneğin, Levent'teki lokalinde düzenlenen törene, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, genel sekreteri İlber Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Okan Böke de katıldı.

Törende konuşan Cengiz, mali sıkıntılar yaşadıklarına değinerek, "Galatasaray dev bir camia. Geçici de olsa geçmiş dönemlerden gelen mali sıkıntılar hepimizi had safhaya getirdi. Bunları tek tek aşıyoruz. İki gündür uyku uyumuyorum. Vergi yatırmamız lazım. Yarın 27 milyon lira yatıracağız. Borçsuzluk alarak transfer yapmamız lazım. Galatasaray taraftarının teveccühü her zaman başkanına var. 'Forvet forvet' diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar." diye konuştu.

Göreve geldiğinin 3. ayından itibaren gitmelerini isteyen bir kesim olduğunu savunan Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaray'da herhangi bir hata, bir yanlış, eksik varsa ve biz yönetimdeysek, bizim kusurumuz olsa da olmasa da sorumlu olan biziz. Bir yanlış, hata, başarısızlık varsa o ne teknik heyetindir ne de taraftarındır. O tümüyle bizim yönetimimize aittir. Onları temsilen de bana aittir. İnşallah bunları düzelteceğiz. Roma bir günde kurulmadı. Henüz 1. yılımızı da doldurmadık. Üçüncü aydan beri ayrılmamızı isteyenler var. Onlara da saygı duyuyoruz ama biraz izin versinler çalışalım."


- Başkan Cengiz'e doğum günü sürprizi


Organizasyonda 69 yaşına giren başkan Mustafa Cengiz'in doğum günü kutlandı.

Konuşmak için kürsüye davet edilen Cengiz için özel hazırlanan ve üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastası getirildi.

Pastayı kesen Mustafa Cengiz, sürpriz için üyelere teşekkür etti.


- Tanrıverdi: "Kulübümüze destek olmaya çalışacağız"


1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, derneğin 8 sene önce kurulduğunu aktararak, "Galatasaray'ın 'Kenetlen' sezonunda elimizden geldiğince kulübümüze destek olmaya ve başkanımızın arkasında olduğumuzu hissettirmeye çalışacağız. 81 ilde temsilcilik açıyoruz. Temel amacımız, kulübümüzün bilinirliğini artırmak, Galatasaray'a sevgiyi daha da çoğaltmak, ulaşamadığımız insanlara ulaşmak ve onlara kulübe destek olmak için yol göstermek." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:38
  1. 1905 Kültür Sanat Spor Derneği
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz

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