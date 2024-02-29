Formula 1'in yayın ve hakları için 10 yıllık anlaşma sağlanamadı derken sil baştan! Anlaşma tamam

Digiturk ve beIN Medya Grubu Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly, anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "beIN, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sporun tartışmasız evi olmaya devam ediyor. Formula 1, olağanüstü portföyümüzün en önemli parçalarından biri. Milyonlarca sporsever için heyecan verici Formula 1 deneyimleri yaratmanın yanı sıra merak uyandıracak içerikler ve yenilikçi yayıncılık yoluyla yeni bir jenerasyonun oluşmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali de F1'in Bahreyn'de ilk kez düzenlendiği 2004 yılından bu yana Orta Doğu'da yarışlara ilgi duyan tutkulu bir hayran kitlesinin oluştuğunu kaydederek, "beIN ile yayın deneyimini artırma ve Formula 1'i tüm ihtişamıyla evlerindeki hayranlarımıza yaşatma hedefi doğrultusunda, kaliteli ve özel hazırlanmış içerikleri üretebileceğimiz bir iş ortağı bulduk." dedi.