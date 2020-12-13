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Spor Formula 1'de sezonun son yarışını Max Verstappen kazandı
Spor

Formula 1'de sezonun son yarışını Max Verstappen kazandı

Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun son mücadelesi Abu Dabi Grand Prix'sinden Hollandalı Max Verstappen zaferle ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 19:03:44 -
Formula 1'de sezonun son yarışını Max Verstappen kazandı

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu önceden garantilediği sezonun 17. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,5 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden gerçekleşti.

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı 1.36.28.645'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Hollandalı pilot, bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez birinciliğe ulaştı.

Mercedes pilotlarının sıralama turlarında elde ettikleri dereceler de yarış sonunda değişmedi. Fin Valtteri Bottas, Verstappen'in 15.976 saniye ardından ikinciliği, Hollandalı pilotun 18.415 saniye gerisinde yarışı bitiren Büyük Britanyalı Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Dördüncülük derecesine Verstappen'in takım arkadaşı Alexander Albon'un ulaştığı yarışı, Lando Norris beşinci, Carlos Sainz ise altıncı sırada bitirerek takımlar şampiyonasında McLaren'in sezonu üçüncü sırada tamamlamasını sağladı.

Aracında sorun yaşayan Racing Point takımından Sergio Perez ise yarışı tamamlayamayan tek pilot oldu.

Formula 1 2020 sezonunda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:


- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 347 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 223

3. Max Verstappen (Hollanda): 214

4. Sergio Perez (Meksika): 125

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 119


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 573

2. Red Bull: 319

3. McLaren: 202

4. Racing Point: 195

5. Renault: 181

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