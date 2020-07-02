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Spor

Formula 1 yarışları TV+'tan izlenebilecek

5 Temmuz'da başlayacak sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinin tüm detayları TV+'tan canlı yayınlanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:02:05 -
Formula 1 yarışları TV+'tan izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası, TV+'tan canlı takip edilebilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz'da başlayacak 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinin tüm detayları canlı yayınlarla TV+'tan naklen yayınlanacak.

Formula 1'de yarış, cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarışına en önden başlayacak pilotu belirleyecek mücadele, saat 00.00'da TV+'ta yer alan S Sport'tan canlı yayınlanacak. Pazar günü gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'i de saat 16.00'da izlenebilecek.

Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool, kupayı TV+ ekranlarında kutlayacak. Kırmızıların evinde şampiyon olarak çıkacağı Aston Villa karşılaşması, pazar günü saat 18.30'da başlayacak ve S Sport'ta olacak.

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