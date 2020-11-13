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Spor Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosuna büyük ilgi
Spor

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosuna büyük ilgi

Sosyal medya kanallarında milyonlarca kez izlenen reklam filmi, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:33:18 -
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosuna büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Formula 1'in İstanbul videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerine yer verilen video, Formula 1'in sosyal medya hesaplarında dün akşam yayımlandı.


- Tanıtım filmini milyonlar izledi


Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu henüz 24 saat olmadan milyonlarca yarışsever izledi.

Formula 1'in resmi Twitter hesabından paylaşılan video 1 milyon 600 bin kullanıcı tarafından izlenirken, Instagram'daki izlenme rakamı da 1 milyon 300 bin oldu. Formula 1 İstanbul tanıtım videosu Facebook'ta ise 110 bin izleyiciye ulaştı.

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