Formula 1 Türkiye GP'si, bu sezon da İstanbul'da yapılacak
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i, bu sezon da İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye GP'i 11-13 Haziran tarihlerinde Kanada'nın yerine takvime dahil edildi.
Formula 1 yönetimi, 11-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Kanada GP'nin iptal edildiğini ve yerine Türkiye GP'nin dahil edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Türkiye, Kanada'nın yerine 2021 Takvimine dahil oldu. 2 yıllık sözleşmesi olan Kanada, 2022'de takvime dönmesini bekliyoruz" denildi.