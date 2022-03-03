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Spor Formula 1, Rusya ile olan sözleşmesini tamamen feshetti!
Spor

Formula 1, Rusya ile olan sözleşmesini tamamen feshetti!

Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle tamamen feshetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 14:53:00 -
Formula 1, Rusya ile olan sözleşmesini tamamen feshetti!

Yapılan açıklamada, "Formula 1'in, Rusya Grand Prix organizatörü ile sözleşmesini sonlandırdığı ve bunun da Rusya'nın bir daha yarışlara katılamayacağı anlamına geldiği" belirtildi.

Rusya Grand Prix’si iptal edilmişti

Formula 1 yönetimi, işgalin ikinci gününde Rusya Grand Prix'sinin 2022 yarış takviminden çıkarıldığını açıklamıştı. Ukrayna'da yaşananların üzüntüyle karşılandığı aktarılarak 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtilmişti.

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