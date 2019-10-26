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Formula 1 Meksika yarışı ne zaman? Formula 1 Meksika yarışı nasıl izlenir?

Formula 1 Dünya Şampiyonası Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla tüm hızıyla heyecan devam ediyor. Motor sporları tutkunlarının yakından takip ettiği Formula 1, antrenman ve sıralama turlarının tamamlanmasının ardından büyük yarış ile ekranlara gelecek. Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda takımın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un, zirveye ulaşma ihtimali de yer alıyor. Peki, Formula 1 Meksika yarışı ne zaman? Formula 1 Meksika yarışı nasıl izlenir?

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:56
Formula 1 Meksika yarışı ne zaman? Formula 1 Meksika yarışı nasıl izlenir?

Formula 1 Dünya Şampiyonası Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla tüm hızıyla heyecan devam ediyor. Motor sporları tutkunlarının yakından takip ettiği Formula 1, antrenman ve sıralama turlarının tamamlanmasının ardından büyük yarış ile ekranlara gelecek. Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda takımın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un, zirveye ulaşma ihtimali de yer alıyor. Peki, Formula 1 Meksika yarışı ne zaman? Formula 1 Meksika yarışı nasıl izlenir?

Formula 1 Meksika yarışı ne zaman? 

Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 27 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da başlayacak.

Formula 1 Meksika yarışı nasıl izlenir?

Türkiye’de F1 yayın hakları S Sport kanalının elinde. S Sport bu hafta sonu sıralama turları ve yarışı kendi kanalı üzerinden yayınlıyor.

Digiturk'te Ailenin Yıldızı, Sporun Yıldızı veya Filmin Yıldızı paketlerinden bir tanesine abone olanlar, Formula 1 Türkiye resmi yayıncısı S Sport kanalını izleme hakkına sahip.

Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden bir tanesine sahip olan aboneler S Sport kanalından Formula izleyebiliyor.

Tivibu Spor 3 ve D-Smart’ın mobil içerik servisi olan D-Smart GO, abonelerin S Sport içeriklerine ulaşma imkanı sunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:56
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