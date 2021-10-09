Formula 1 hızında yatırım çağrısı

Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021’de, “founding partner” olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Yarış, 200 ülkede ve 250’den fazla kanalda yayınlanacak.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin vizyonu ile F1’in karakteristikleri arasında gördükleri paralelliğin bu sponsorluk kararını almalarının en büyük sebebi olduğunu belirtti. Dağlıoğlu, “Biz de mevcut ve potansiyel yatırımcılarımıza Türkiye’nin sağlam bir yol arkadaşı olarak, çözüm odaklı yaklaşımla, derin yetenek havuzuyla, esnek ve çevik yapısıyla doğrudan yatırımlar için en uygun konum olduğunu anlatıyoruz. ‘Turkey’ değil, ‘Türkiye’ diyerek görsel medya ayağında bu temaya da dikkati çekiyoruz” ifadelerini kullandı.