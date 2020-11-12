Formula 1 hangi kanalda?
F1 yarışları hangi kanalda? | Formula 1 Türkiye Grand Prix’i 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyona seyirci alınmayacak. Sporseverler Formula 1’in hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor? | Formula 1 hangi kanalda? | Formula 1 şifresiz mi yayınlanacak? | F1 canlı izle| Formula 1 şifresiz izle
F1 canlı izle | Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si,Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sporseverler Formula 1 yarışlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Formula 1 şifresiz mi yayınlanacak?
Formula 1 hangi kanalda?
S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.
Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.