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Spor Formula 1 hangi kanalda?
Spor

Formula 1 hangi kanalda?

F1 yarışları hangi kanalda? | Formula 1 Türkiye Grand Prix’i 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyona seyirci alınmayacak. Sporseverler Formula 1’in hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor? | Formula 1 hangi kanalda? | Formula 1 şifresiz mi yayınlanacak? | F1 canlı izle| Formula 1 şifresiz izle

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:10:00 -
Formula 1 hangi kanalda?

F1 canlı izle | Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si,Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sporseverler Formula 1 yarışlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Formula 1 şifresiz mi yayınlanacak?

Formula 1 hangi kanalda?

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

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