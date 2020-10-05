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Aktüel Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak
Aktüel

Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:03:37 -
Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

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