F1 şifresiz izle | Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan 13 Kasım Cuma günü başlayacak. Sporseverler Formula 1'i nasıl izleyebileceklerini merak ediyor. S Sport frekansı nedir?

Formula 1 canlı izle | S Sport canlı izle

DHL Türkiye Grand Prix’ine koronavirüs salgını sebebiyle seyirci alınmayacak. Bu sebeple pek çok kişi canlı olarak yarışı nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi. Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

S Sport frekansı