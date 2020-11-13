  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti'ne çıktı
Spor

Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti'ne çıktı

İlk antrenman turlarında en iyi dereceleri Red Bull'dan Verstappen ve Albon yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:21:07 -
Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti'ne çıktı

İSTANBUL (AA) - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.


- Hamilton 15. basamakta


İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.


- Vettel 5'inci, Raikkonen 16'ncı sırada


Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.


- İlk antrenman turları sonuçları


Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

SürücüTakım Süre Fark
1Max Verstappen Red Bull 1.35.077
2Alexander Albon Red Bull 1.35.318 +0.241
3Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 +0.430
4Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 +0.466
5Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 +0.543
6Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 +1.661
7Lando Norris McLaren 1.37.216 +2.139
8Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 +2.426
9Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 +2.552
10Esteban Ocon Renault 1.38.428 +3.351
11Nicholas Latifi Williams 1.38.508 +3.431
12Sergio Perez Racing Point 1.38.612 +3.535
13Lance Stroll Racing Point 1.39.484 +4.407
14Romain Grosjean Haas 1.40.025 +4.948
15Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 +5.148
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 +5.958
17Kevin Magnussen Haas 1.41.854 +6.777
18Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 +10.079
19Carlos Sainz McLaren 1.46.462 +11.385
20George Russell Williams 1.49.256 +14.179

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!
Gündem

CANLI YAYIN! O isimden canlı yayında flaş FETÖ iddiası: FETÖ, Türkiye’de geri dönüyor!

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından iyice köşeye sıkışan FETÖ, siyaset, medya, hukuk, iş dünyası ve yerel yönetimlerde yeniden mi ..
Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar
Dünya

Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar

Rusya, Murmansk-BN ismi verilen en güçlü elektronik harp sistemlerinden birini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üsler..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay