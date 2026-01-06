Formül Plastik halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak

Veliköy ve Çerkezköy'deki modern fabrikalarında PPR boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları, PERT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreterek 5 kıtada 90'dan fazla ülkede ihracat gerçekleştiren Formül Plastik, halka arz ediliyor. İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde 39 aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzda talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 olarak belirlendi. Pay başına 30,24 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza FRMPL koduyla katılım sağlanabilecek. Formül Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 30 milyon nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın, 1.209.600.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Katılım endeksine uygun

Halka arzda payların yüzde 65’i yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 10’u yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 25olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.

En az yüzde 20 kâr dağıtım taahhüdü

Şirketin kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir karının en az yüzde 20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtma taahhüdü bulunuyor. Şirket’in mevcut ortakları, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, fiyattan bağımsız olarak sahip oldukları Şirket paylarını hiçbir şekilde satmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanıyor.

30 yılı aşkın deneyim

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 2025’in ilk 9 ayında 24 bin 280 tondan fazla boru ve ek parça üreten, cirosunun yaklaşık yüzde 46’sını ihracattan elde eden Formül Plastik’in sektörünün öncü markalarından biri olduğunu söyledi. Formül Plastik olarak, konuttan tarıma, sanayiden altyapıya kadar hayatın her alanına dokunan ve konfor sağlayan ürünler tasarlayıp ürettiklerini anlatan Hot, “Siz görmüyor olsanız da aslında evinizdeki musluktan akan sudan ısıtma sistemine, sofranıza gelen meyve ve sebzenin sulanmasından kullandığınız ürünlerin çıktığı üretim bandına kadar pek çok yerde Formül Plastik imzası var. 30 yılı aşkın süredir, adeta gizli bir kahraman gibi sürdürdüğümüz yolculuğumuzu bugün halka arzımızla taçlandırıyoruz” dedi. Bu önemli adımın Formül Plastik’in kurulduğu günden bu yana titizlikle oluşturduğu kurumsal kimliğini daha da güçlendireceğini belirten Hot, “Bundan sonra yolumuza daha şeffaf bir yapıyla devam edeceğiz. Halka açık bir şirket olarak kendimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken hem ülke ekonomisi hem de yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için en yüksek değeri oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.5 tescilli marka, 32 bin ürün çeşidi

1992’de Haydar Şahin tarafından kalıp üretimi ve ticareti amacıyla kurulan şirketin, 1995 yılından bu yana plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Ömer Hot, “2000’li yılların başından itibaren Formül ve Aquapa markalarını tescil ettirilerek kendi markamızla üretime başladık. 2003 yılından itibaren ihracata ağırlık verdik. 2009 yılında, kendi üretim hatlarımızdaki yarı mamul sınıfındaki metal girdi gereksinimini karşılamak üzere metal fabrikamızı kurduk. Şu anda Formül, Aquapa, Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe olmak üzere 5 tescilli markamız bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Hot, “İnşaat sektörünün altyapı ve üstyapı projelerinde kullandıkları boru ve bağlantı elemanlarının yanı sıra tarımda ve fabrikalarda kullanılan her türlü temiz ve atık su boru ve ekipmanlarının üretimini gerçekleştiriyoruz. Talebe göre değişmekle birlikte genel olarak 10 ayrı renk, 10 boru çapı, dört basınç grubundan oluşan borularımızın yanı sıra binlerce metalli ve metalsiz bağlantı elemanımız ve aksesuar grubumuzla 32 bin ürün çeşidimiz bulunuyor. Ayrıca sahip olduğumuz yetkin mühendis ve usta kadrosuyla yalnızca üretim geliştirme (Ür-Ge) ve tasarım yapma yeteneği ile sınırlı kalmayarak makine imal etme düzeyine ulaştık” diye konuştu.

Çerkezköy’de 3 fabrikası var

İkisi Tekirdağ Çerkezköy’deki Veliköy OSB’de, biri yine Tekirdağ Çerkezköy’deki Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç ayrı fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Hot, şunları söyledi:

“Veliköy OSB’de yer alan ve temiz su tesisat borularının tümünün üretildiği Merkez Fabrikamız, 20 bin metrekare arsa üzerinde 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Yine Veliköy OSB’de yer alan ve Merkez Fabrikamıza birkaç yüz metre mesafede yer alan PVC Fabrikamızda, PVC-U atık su boru ve bağlantı elemanlarını üretiyoruz. Bu fabrikamız 15 bin metrekare açık, 7 bin metrekare kapalı alana sahip. Metal vanalar ve tüm metalli bağlantı elemanlarının metal aksamları ise Çerkezköy OSB’de yer alan Metal Fabrikamızda üretiliyor. Bu fabrikamız, 9 bin metrekare arsa üzerinde 5 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Ayrıca plastik boru ve bağlantı elemanları üretiminin özelliğinden kaynaklı olarak verdiğimiz fireyi yüzde 100 geri dönüştüren bir geri dönüşüm tesisine de sahibiz.”

Yurtiçinde 10 bin satış noktası

34 ilde 78 adet toptancı bayi ve bu bayilerin il ve ilçelerde faaliyet gösteren alt bayileri aracılığıyla Formül Plastik ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdıklarını anlatan Hot, “Ayrıca Formül Plastik ürünlerini uygulayan ve satan doğalgazcılar, projeciler, yükleniciler, kombi ve kaloriferciler, tesisatçılar, yapı marketler, hırdavatçılar ile nalburlar gibi satış noktalarını da sayarsak Türkiye genelinde tahmini 10 bin satış noktasına ulaştığımızı söyleyebilirim” açıklamasında bulundu. Formül Plastik’in 5 tescilli markasıyla ihracat pazarında da aktif olduklarını kaydeden Hot, şöyle devam etti:

2014 yılından bu yana aralıksız ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması’ listesinde

“Ürünlerimizi 5 kıtada 90’dan fazla ülkede satışa sunuyoruz. Bugüne kadar Avrupa, Afrika, Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Güney Amerika, Doğu, Batı ve Güney Asya ve Okyanuslarda bulunan Ada ülkelere kadar yayılmış olan 92 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Irak, Fas, Cezayir, Gürcistan, Türkmenistan, Tacikistan, Dominik, Romanya, Özbekistan, Beyaz Rusya, Portekiz, Moğolistan, Moldova, Libya, Mozambik, Sierra Leone, Meksika, Yunanistan, Filipinler ve Azerbaycan şirketimizin yurt dışındaki ana pazarlarını oluşturuyor. Son 3 yılda toplam 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirketimizin toplam satışlarındaki ihracat payı yüzde 55’i aştı.”

Formül Plastik’in sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firmalar arasında yer aldığına dikkat çeken Ömer Hot, “2021 yılında İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından ‘En çok plastik boru ve bağlantı elemanları ihracatı yapan firma’ kategorisinde birincilik ödülüne, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ise ikincilik ödülüne layık görüldük. 2014 yılından bu yana aralıksız her yıl, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması’ listesinde yer alıyoruz. Öte yandan 2020 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından verilen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alarak üretimdeki gücümüzü de ortaya koyduk” dedi.

2025’in ilk 9 ayında 2,5 milyar TL’ye yakın hasılat elde etti

Başarılı iç ve dış pazar stratejilerinin Formül Plastik’in finansal başarısına da yansıdığını vurgulayan Ömer Hot, “2025’in ilk 9 ayında 2 milyar 448 milyon 534 bin 397 TL hasılat elde ettik. Brüt karımız 664 milyon 51 bin 559 TL’ye, dönem karımız 117 milyon 56 bin 924 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam varlıklarımız ise 4 milyar 265 milyon 737 bin 213 TL’ye ulaştı.” şeklinde konuştu.

Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu A+ (tr)

Ömer Hot, JCR Avrasya Derecelendirme tarafından çalışma sonrasında, başlıca geçmiş yıl karları ile desteklenen yeterli özkaynak seviyesi, alacak ve varlık kalitesini destekleyen düşük tahsilat riski, kapasite artışı ve daha yüksek katma değerli ürün segmentlerinin geliştirilmesine yönelik planlanan yatırım harcamaları ve uzun faaliyet geçmişi ile desteklenen sektördeki yerleşik bilgi birikimi gerekçesi ile şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 29 Aralık 2025 tarihinde 'A+ (tr)' olarak belirlendiğini de vurguladı.

Halka arz gelirinin tamamı yatırımlara ve yatırım sonrası artacak kapasitenin ihtiyacı olan işletme sermayesinde kullanılacak

Formül Plastik’in orta ve uzun vadeli yatırım hedeflerini daha verimli çalışabilme ve pazardan daha büyük pay alabilme stratejisi doğrultusunda şekillendirdiklerini dile getiren Hot, şunları söyledi:

“Fiziki olarak genişleme ve üretim kapasitemizi artırma stratejimiz çerçevesinde; boru fabrikalarımızı entegre hale getirme ve otomasyon süreçlerini hızlandırma amaçlı yapılacak yeni fabrika yatırımının yanı sıra ürün gamımızı genişletmek, yüksek kira gideri kalemini sıfırlamak için de metal fabrikamızı mevcut arsamız üzerinde yapacağımız yeni binaya taşımayı planlıyoruz. Halka arzımız bu planladığımız yatırımları hayata geçirme konusunda bize önemli bir kaynak sağlayacak. Halka arz gelirimizin yüzde 75’ini yatırımlarımız için kullanmayı, kalan yüzde 25’ini de yatırımlar sonrası artacak kapasitenin ihtiyacı olan işletme sermayesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Böylece tüm halka arz gelirimizi yatırımlarımızda değerlendirmiş olacağız”