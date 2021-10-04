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Eğitim Formasyon sertifikası nasıl alınır? Formasyon sertifika başvuru nasıl yapılır şartları neler?
Eğitim

Formasyon sertifikası nasıl alınır? Formasyon sertifika başvuru nasıl yapılır şartları neler?

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvurular merak edilirken, Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası program başvuru şartları neler? sorusuda sorulmakta. formasyon eğitimi sertifika programı başvuru şartları neler? formasyon eğitimi sertifika programlarına kimler başvurabilir?

Yeniakit Publisher
2021-10-04 09:47:00 - 2021-10-04 09:49:01
Formasyon sertifikası nasıl alınır? Formasyon sertifika başvuru nasıl yapılır şartları neler?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre pedagojik formasyon eğitimi usul ve esasları güncellenerek duyurulmuştur. Halihazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler pedagojik formasyon sertifika programına başvuruda bulunamayacaktır. Kişilerin anılan programa başvurabilmeleri için mezun olmaları şart olmuştur. Mezun adaylardan üniversite senatolarınca belirlenecek şartları taşıyanlar, eğitim, eğitim bölümleri fakültesi ve eğtim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedogojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabileceklerdir.

Pedagojik formasyon sertifika programı ücreti ne kadar?

Usul ve esaslarda aranan asgari öğretim elamanı kadro şartı taşıyan üniversiteler artık YÖK onayı olmaksızın senatolarınca belirlenen koşullar ve kontenjanlar dahilinde doğrudan formasyon öğrenci alımına çıkabilecektir. Pedagojik formasyon sertifika programı ücretinin halihazırda eğitim fakültesi ikinci öğretimi için belirlenen rakamın üç katına kadar olabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

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