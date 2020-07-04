Formasyon kalktı mı? 2020 formasyon son durum

Öğretmen adayları formasyonun kalkıp kalkmadığını, pedagojik formasyon yerine nasıl bir eğitim alacaklarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Pedagojik formasyon nedir?

Fransızca kökenli olan bu sözcük, kısaca eğitim fakültesi mezunu olmayanların öğretmenlik yapabilmeleri için almaları gereken sertifikalı eğitim olarak tanımlanabilir.

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar. 05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir. Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

Kimler pedagojik formasyon alabilir?

Pedagojik formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun, Bakanlığa bağlı okullarda öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken lisans programlarıyla aylıkla okutacakları derslere ilişkin karar ve çizelgesi dikkate alınarak açılmaktadır. Bu karar ve çizelge, zaman zaman güncellenmektedir. 2013-2014 öğretim yılında açılan programlarda da 20.02.2014 tarih ve 80 sayılı kararıyla ekindeki çizelge dikkate alınmıştır. Bu çizelgede yer almayan lisans alanlarında pedagojik formasyon programı açılmamıştır. 2014-2015 öğretim yılından itibaren açılan programlarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı'nda ve söz konusu kararda güncelleme yapılan Tebliğler Dergisi'nin ilgili sayısında yer alan alanlar dikkate alınacaktır.

Pedagojik formasyon programlarına yukarıda adı geçen kararlarda yer alan lisans programlarının öğrencileri ve mezunları başvurabilir.

Yukarıda adı geçen karar ve çizelgede, üniversite ve fakülte adı yer almaksızın sadece lisans programlarının adı yer almaktadır. Eğer bu programlar, AÖF programları içinde de yer alıyorsa-örneğin Türk Dili ve Edebiyatı gibi-bunların mezunları da başvuru hakkına sahip olmaktadır.

Formasyon kalktı mı? 2020 formasyon son durum

29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon kalktı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı:

Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Karar eki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultusunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir.