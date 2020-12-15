  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap
Spor

Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap

Rizesporlu Braian Samudio, maçtan sonra Eskişehirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. Buğra, başka forması olmadığı için formasını Samudio'ya veremedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:20:00 -
Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap

Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Süper Lig ekibi Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı

Formasını veremedi

Öte yandan maçta 3 golden daha çok dikkat çeken başka bir olay yaşandı.

Eskişehirsporlu 16 yaşındaki futbolcu Buğra Çağlıyan, Rizespor'a 3-0 yenildikleri kupa maçından sonra formasını değiştirmek isteyen Samudio'ya maddi anlamda kötü günler geçiren kulübünün tasarruf yapmak için forma değiştirmeye izin vermediğini anlatmaya çalıştı. Durumu ilk başta anlayamayan Samudio önce şaşkınlık yaşadı ancak sonrasında formasını Buğra'ya verdi.

Bu anlar sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!
Dünya

2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!

World Index'in The Lancet isimli kuruluşun derlediği verilere göre 2100 yılında dünya nüfusunda yarı yarıya bir düşüş bekleniyor...
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!
Ekonomi

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi verdi. Bakan Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin ..
Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz
Dünya

Bosna Hersek'ten Rusya'ya olay tepki: Sizle görüşmeyeceğiz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay