Formalar Başkan Yardımcısı Kasapoğlu’ndan

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Yaz Spor Okulları futbol branşına kaydını yaptıran çocuklara formalarını dağıttı.

Düzce Belediyesi tarafından açılan Yaz Spor Okullarında dersler başlıyor. Futbol ve basketbol branşlarında açılan kurslara kaydını yaptıran çocuklar, spor ekipmanlarını almak üzere Nurettin Zafer stadında bir araya geldi. Formalarını almayı bekleyen çocuklara Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu da sürpriz yaptı. Başkan Yardımcısı Kasapoğlu çocuklarla tek tek tokalaşarak formalarını verirken yaptığı açıklamada spora ve sporcuya ilginin önemine dikkat çekerek “Çocuklarımızın hem sağlıklı hem de başarılı nesiller olması için üzerimize ne düşerse yapıyoruz. Futbol ve basketbol branşlarında açtığımız yaz spor okullarında çocuklarımız tatil dönemlerini verimli şekilde değerlendirecek. Spor ekipmanlarını da onlar için hazırladık. Burada hem yeteneklerini geliştirecek hem de eğlenecekler. Hepsine başarılı bir kurs dönemi diliyorum” dedi.

Daha sonra çocuklara formalarını veren Kasapoğlu antrenörler ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.