'Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor': Devlete değil, millete kasteden kocana isyan et Dilek! ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi İran noktayı koydu Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz Türkiye hızlı treni sevdi… 17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı! O ülkeye gitmeyin Bölgede füzelere karşı teyakkuza geçildi Art arda 10 balistik füze fırlattı Siyonistler ve ajanları sabrımızı test ediyor! Türkiye’yi bataklığa çekmek istiyorlar İran açıkça tehdit etti! 'Petrolümüzü hedef alırsanız...' Eşkıyalıkla gelen koltukta ilk sevkiyat: Kukla yönetim Venezuela gazını servis etti İngiltere ve AB ülkelerinin bölgeye askeri sevkiyatları sürüyor İran bahane oraya yığınak yapıyorlar
Forkliftten düşen işçi 7 gün sonra hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı halı fabrikasında forkliftin sepetinden düşerek ağır yaralanan 54 yaşındaki Bünyamin Beşe, hastanede verdiği yedi günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep’te 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir halı fabrikasında meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandı.

 

Olay, 7 Mart 2026 günü Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada yük indirmek için kullanılan forkliftin sepetine bindirilen Bünyamin Beşe (54), dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. Olay sonrası ağır yaralanan ve kafa travması geçirdiği belirlenen Bünyamin Beşe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonrasında kentteki özel bir hastaneye sevk edilen ve 7 gündür tedavisi devam eden Beşe, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’da feci kaza: Hatalı sollama ölüm getirdi
İstanbul’da feci kaza: Hatalı sollama ölüm getirdi

Gündem

İstanbul’da feci kaza: Hatalı sollama ölüm getirdi

Köprüde metrobüs yangını: 60 yolcu ölümden döndü!
Köprüde metrobüs yangını: 60 yolcu ölümden döndü!

Gündem

Köprüde metrobüs yangını: 60 yolcu ölümden döndü!

Feci ölüm! Şişirdiği lastik canından etti!
Feci ölüm! Şişirdiği lastik canından etti!

Yerel

Feci ölüm! Şişirdiği lastik canından etti!

