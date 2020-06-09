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Aktüel

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde forkliftin altonda kalan fabrika işçisi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:31:22 -
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde forkliftin altonda kalan fabrika işçisi hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalışan ihsan Demirel (57) depo bölümünde devrilen forkliftin altında kaldı. Olayı gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipleri tarafından forkliftin altından çıkartılan Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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