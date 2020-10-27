Forex yatırım | Uluslararası piyasaları yakından takip edenler, para kazanmak isteyenler bunun için araştırma yapıyor. Pek çok kişi Forex’in nasıl oynandığını, Forex hesabının nasıl açıldığını merak ediyor. Forex yatırımı nasıl yapılır?

Forex nedir?

Forex; uluslararası finans piyasasına verilen isimdir. Yani Forex bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını belirtir.

Forex yatırım

Forex yatırımı yapmak isteyenler bunun için hangi adımları izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Forex işlemleri bazı bankalar ile aracı kurumlar vasıtasıyla yapılıyor. İnternet üzerinden de aracı kurumlara ulaşabilirsiniz. Birkaç tıkla aracı kurumlarda hesap açabilir hızlıca işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bazı Forex şirketlerinde hesap açmak ücretsiz bazılarında ise 15 günlük deneme süreçleri ücretsiz oluyor. Forex işlemini web siteleri üzerinden yürütecekseniz öncelikli olarak seçtiğiniz sitenin güvenli olup olmadığını araştırmanız gerekiyor.