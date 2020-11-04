Forex hesabı aç | Uluslararası piyasaları takip edenler para kazanmak için hangi yatırımları yapmaları gerektiğini araştırıyor. Hem ülkemizde hem de dünyada milyonlarca kişi Forex hesabı açarak yatırımlarını genişletmek istiyor. Peki, Forex nedir? | Forex nasıl oynanır?

Forex nedir?

Yatırım yapmak, para kazanmak isteyenler Forex’in ne olduğunu araştırmaya başladı. Forex; uluslararası finans piyasasına verilen isimdir. Yani Forex bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını belirtir.

Forex ücretsiz deneme hesabı

Forex hesabı aç | Pek çok kişi Forex hesabını nasıl nereden açmaları gerektiğini araştırıyor. Forex işlemlerini, Forex şirketleri ya da bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz. Forex hesaplarını internet üzerinden açabilirsiniz. Bu hesaplar için ücret ödemesi yapılıyor. Ancak bazı internet sitelerinde 15 günlük ücretsiz deneme üyelikleri mevcut.