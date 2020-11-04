Forex oyna | Yatırım yapmak isteyen milyonlarca kişi Forex hakkında bilgi almak istiyor. Forex döviz ticaretidir. Bu yolla doğru adımlar atıldığında kazanç elde edebilirsiniz. Peki, Forex hesabı nasıl açılır?

Forex nedir?

Forex’in ne olduğunu, nasıl oynandığı merak ediliyor. Forex uluslararası finans piyasasına verilen isimdir. Yani Forex bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını belirtir.

Forex hesabı açmak

Forex nasıl oynanır? Forex işlemlerini şirketler ve bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz. Forex işlemi yapmak için hesabınızın bulunması gerekiyor. Bu sebeple öncelikle bir hesap açmanız gerekiyor. Bu hesabı online olarak açabilirsiniz ya da bankalar aracılığıyla hesap açabilirsiniz. Forex hesabını güvenliğinden emin olduğunuz bir web sitesinden açabilirsiniz. Hesap açacağınız sitenini güvenilir olup olmadığını kullanıcı yorumlarını okuyarak öğrenebilirsiniz. Söz konusu hesaplar için üyelik ücreti ödemeniz gerekiyor. Bazı sitelerde ise 15 günlük ücretsiz deneme süreçleri bulunuyor.