Forex demo hesap nedir? Forex demo hesabı nasıl açılır?

Forex demo hesabı sanal para ile gerçek piyasa verileri üzerinden deneyim kazanmayı sağlayan bir platformdur. Yatırım işlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz trader programlarından tek farkı, sanal para kullanımının olmasıdır. Deneme hesapları sayesinde paranızı riske atmadan deneyim kazanmanıza olanak sağlar ve Forex piyasasını daha iyi tanıma imkanını elde edebilisiniz.

Forex demo hesap olacağı, forex yatırımcısına sunulan en iyi avantajlardan biridir. Forex piyasasında deneme hesabı sayesinde paranızı yatırmadan, piyasa tamına imkanına sahip olursunuz. Bu sayede piyasada işlem yapmak para kazandırır mı? Forex üzerinden nasıl para kazanılır? Sorularının cevabını deneyerek öğrenmiş olursunuz. Yine deneme hesapları sayesinde aracı kurumları da yakından tanımış olursunuz.

Forex demo hesabı nasıl açılır?

Forex işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncelik olarak yapacağınız işlem Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen ve kanunlara göre yasal olduğu belgelenmiş bir aracı kurum ile anlaşmanız gerekmektedir. Bu aracı şirketlere SPK’nın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Forex demo hesabı nasıl indirilir? Forex demo hesap, aracı kuruların internet sitesinden rahatlıkla indirilebilmektedir. Demo hesap indirdikten sonra bazı aracı kurular diğer eğitimlerinden de faydalanma olanağığna sahip olunmakta. Forex demo hesabı girişi yapıldıktan sonra e kitap, eğitim videoları, gibi hizmetlerden de yararlanılarak teorik bilgilere sahip olabilirsiniz.

Forex piyasasında nasıl tecrübe edinebilirim?