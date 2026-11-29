Ford Racing, 2027 sezonunda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) en üst sınıfı Hypercar'da ve Le Mans 24 Saat yarışında mücadele edecek yeni aracı Ford GT41'i Detroit'te halka gösterdi. Otomobil ilk kez, Detroit Lions ile Chicago Bears arasındaki Şükran Günü karşılaşması sırasında Ford Field'da sergilendi. GT41, GT40'ın isim geleneğini sürdürüyor: Araç yerden hava girişine kadar 41 inç (yaklaşık 104 cm) yükseklikte ve adını bu ölçüden alıyor.

Şirketin açıklamasına göre tanıtım, markanın 1966-1969 arasında Le Mans'ta üst üste dört genel klasman zaferi kazanmasının ve 1966'da podyumun ilk üç basamağını almasının 60 yıl sonrasına denk geldi.

Ford Motor Company Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, markanın yarış geçmişinin "125 yıl önce büyük dedemin şirketin kuruluşuna vesile olan yarışı kazanmasıyla" başladığını anlattı. Bill Ford, "GT41'i, Le Mans'a dönüp genel klasman zaferi için mücadele etme fırsatı olarak görüyoruz. Üstelik sadece kupalar için yarışmıyoruz" dedi; pistte öğrenilenlerin müşteriler için daha iyi otomobiller üretilmesini sağladığını dile getirdi.

Coyote tabanlı V8, hibrit sistemle birleşiyor

GT41'de, tamamen marka bünyesinde tasarlanan 5,4 litrelik Coyote tabanlı atmosferik V8 motor bir hibrit sistemle çalışıyor. Formula 1 ve Dakar programlarından aktarılan hibrit sistem, yazılım, ileri üretim teknikleri ve operasyonel süreç deneyiminin de aracın gelişimine katkı sağladığı açıklamada belirtildi.

Ford Racing Küresel Direktörü Mark Rushbrook, programın yarış tarafı ile müşteri araçları arasında "bilgi, teknoloji ve uzmanlık transferi" sağladığını aktardı. Rushbrook, "Le Mans'ın markamızın tarihinde özel bir yeri var ve genel klasman zaferi için geri dönmekten büyük gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Detroit'te sergilenen araçta mavi tonlu bir görünüm tercih edildi; üzerinde Amerikan bayrağına ve kentin simgelerine göndermeler bulunuyor. Nihai yarış giydirmesi ise 2027'de Katar'daki sezon açılışından önce tanıtılacak.

Avrupa testlerinde iki şasiyle 14 bin 300 kilometreyi aştı

Takım, Avrupa'da altı ayrı test programında iki şasiyle toplam 14 bin 300 kilometrenin üzerinde mesafe katetti. Toplanan verilerle aracın ayarları geliştiriliyor; testler Aralık 2026 ve Ocak 2027'de ABD'de sürecek.

Ford Racing Hypercar Program Yöneticisi Dan Sayers, hazırlık sürecini şöyle değerlendirdi: "Hypercar sınıfındaki rekabet seviyesi oldukça yüksek ve başarıya giden yol uzun." Sayers, Avrupa testlerinde olumlu ilerleme kaydettiklerini, ancak sezon açılışına kadar önlerinde "kapsamlı bir çalışma takvimi" bulunduğunu söyledi.

Kadroda altı pilot, sezon Katar'da açılacak

Ford Racing'in 2027 ana pilot kadrosunda Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller ve Nick Yelloly bulunacak; Tom Dillmann takımın yedek pilotu olacak. Test sürecinde görev alan Sargeant, araçla ilgili ilk izlenimlerini "Perde arkasındaki mühendislik çalışmasının piste yansıdığını görmek cesaret verici" sözleriyle paylaştı.

2027 WEC sezonu Mart'ta Katar'da başlayacak; takvim Imola, Silverstone, Spa-Francorchamps, Le Mans, São Paulo, Circuit of The Americas, Fuji ve Bahreyn ile dokuz ayakta tamamlanacak.

GT41, markanın 125'inci yarış yılında başlattığı motor sporları programının parçası. Ford; Formula 1'deki Red Bull Ford Powertrains iş birliği, Dakar'ı da kapsayan FIA Dünya Rally-Raid Şampiyonası, 2027'de WEC Hypercar ve 2028'de WRC fabrika takımıyla aynı anda dört FIA Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. Marka daha önce, 2028'den itibaren WRC'ye fabrika takımı olarak döneceğini ve M-Sport Ltd ile 2029'da tamamen yeni bir WRC otomobilini etaplara çıkaracağını duyurmuştu. Açıklamaya göre şirket, bu programlardaki mühendislik deneyimini başta Avrupa için geliştirilen yeni nesil hibrit ve elektrikli binek araçlar olmak üzere seri üretim modellerine taşımayı amaçlıyor.