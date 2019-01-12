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Forbes'ten 'FETÖ' uyarısı: Gizli kapaklı işler dönüyor

ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes'de yayımlanan bir makalede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki sözleşmeli okul ağının, bazı Türk vatandaşlarına vize almak amacıyla kullanıldığı ve okullardan FETÖ'nün diğer kurumlarına para aktarıldığı iddialarına dikkat çekildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 01:11
Forbes'ten 'FETÖ' uyarısı: Gizli kapaklı işler dönüyor

ABD'deki liselerde 39 yıl boyunca İngilizce öğretmenliği yapan Peter Greene, Forbes dergisinde yayımlanan makalesinde, ABD'deki sözleşmeli okul sistemini eleştirdi.

Sözleşmeli okul sisteminin, okulları ticarethaneye dönüştürdüğünü belirten Greene, sistemin ayrıca tüm dünyadaki yatırımcı ve işletmecilere, ABD'nin eğitim sisteminde söz sahibi olma hakkı tanıdığını vurguladı.

Büyük miktarda FETÖ'cü ABD'ye girdi

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okul ağına da değinen Greene, sözleşmeli okulların, yabancıların ABD'deki eğitim sistemine dahil olması için bir araç olduğunu belirterek, "Bunun en bariz örneği, sözde Gülen sözleşmeli okul zincirleri olarak anılan okullar. Bu zincir, büyük miktarda Türk vatandaşına, öğretmenlik amacıyla ABD'ye gelmeleri için H-1B (çalışma) vizesi verilmesi amacıyla kullanıldı." ifadelerini kullandı.

"Gizli kapaklı işler dönüyor! Beyin yıkama merkezi!"

Greene, FETÖ'nün sözleşmeli okullarında gizli kapaklı işlerin de döndüğüne dair iddialara işaret ederek, "Bu okullar, Gülen ile bağlantılı inşaat firmaları gibi gruplara para akıtmakla da suçlanıyor. Bazı muhafazakar kesimden eleştirmenler Gülen okullarının beyin yıkama merkezleri olarak kullanıldığından endişe ederken, bazıları da Gülen okullarının, ABD'lilerin verdiği vergileri, sürgündeki bir hükümeti fonlamak için kullandığını düşünüyor." görüşünü paylaştı. 

Greene, FETÖ okullarının, Amerikalı öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri olduğundan endişe duyduğunu belirtti.

140 okulu var, devletten yıllık 500 milyon dolar alıyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

FETÖ okulları kıskaca alınıyor

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla da eleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 01:11
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