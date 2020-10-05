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Dünya Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor
Dünya

Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

ABD'li Forbes dergisi, Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı üretimini analiz etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:09:00 -
Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan Forbes isimli dergi, Türkiye’nin SİHA VE İHA’larından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Dergide yer alan analizde, Bayraktar TB2 ve Anka-S’nin Suriye, Irak ve son olarak Libya’da yürütülen operasyonlarda büyük başarılar elde ettiği belirtildi.

Çok yakında TSK envanterine katılacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu’nun Türkiye’nin gücüne güç katacağı ve düşman kuvvetleri için büyük tehlike oluşturacağı yazıldı.

'Düşman güçlerini zor günler bekliyor'

Paul Iddon tarafından yapılan haberde, ‘Türkiye’nin elinde SİHA ve İHA envanterinin üzerine eklenecek olan araçlar, düşman güçlerine zor günler yaşayacak’ denildi.

Dergi ayrıca, yeni çıkacak araçların en karmaşık durumların dahi üstesinden geleceğini belirtti.

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