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Gündem Fonlu Emin kontrolü kaybetti! Köpekler üzerinden canilik edebiyatı yaptı
Gündem

Fonlu Emin kontrolü kaybetti! Köpekler üzerinden canilik edebiyatı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:39:00 -
Fonlu Emin kontrolü kaybetti! Köpekler üzerinden canilik edebiyatı yaptı

CHP yanlısı fondaş Halk TV’nin sunucularından Emin Çapa, canlı yayında skandal sözlere imza attı.

HABER MERKEZİ

Çapa, Meclis’te Sokak köpekleriyle ilgili yapılacak düzenlemeyi hayata geçireceklere “Canisiniz” dedi. Çapa, düzenlemeyi çarpıtarak, tüm köpekler uyutulacakmış gibi algı üreterek, şunları söyledi: “Korkunç bir şey oluyor dostlarım. Bir katliam yasası Meclis’ten geçirilmeye çalışılıyor. Bunu yapmayın, bunu yapmayın. Sayın Erdoğan bunu yapmayın. Katilsiniz, canisiniz. Yüz binlerce hayvanı katledeceğiz diyemediğiniz için uyutacağız diyorsunuz. O canı siz vermediniz onu siz alamazsınız. Bunun çözüm yolu belli dostlarım lütfen yapmayın. Sorumlular elinizi vicdanınıza koyun, bu vebalin altından kalkamazsınız. Bu vahşete ortak olmayın.” Sinirlerine hakim olamayan Emin Çapa’nın garip tavırlarına anlam verilemedi. Fondaş Çapa için “Kontrolünü yitirdi”, “Kendinden geçti” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yorumlar

Bu gidiş nereye

Türkiye de iktidar chp kardeşim adamlar ne istese oluyo.

Korkma

Birisi Emin'i de uyutacağız mı? Dedi. Bu ne panik böyle?
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