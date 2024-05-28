Fonlu Emin kontrolü kaybetti! Köpekler üzerinden canilik edebiyatı yaptı

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Çapa, Meclis’te Sokak köpekleriyle ilgili yapılacak düzenlemeyi hayata geçireceklere “Canisiniz” dedi. Çapa, düzenlemeyi çarpıtarak, tüm köpekler uyutulacakmış gibi algı üreterek, şunları söyledi: “Korkunç bir şey oluyor dostlarım. Bir katliam yasası Meclis’ten geçirilmeye çalışılıyor. Bunu yapmayın, bunu yapmayın. Sayın Erdoğan bunu yapmayın. Katilsiniz, canisiniz. Yüz binlerce hayvanı katledeceğiz diyemediğiniz için uyutacağız diyorsunuz. O canı siz vermediniz onu siz alamazsınız. Bunun çözüm yolu belli dostlarım lütfen yapmayın. Sorumlular elinizi vicdanınıza koyun, bu vebalin altından kalkamazsınız. Bu vahşete ortak olmayın.” Sinirlerine hakim olamayan Emin Çapa’nın garip tavırlarına anlam verilemedi. Fondaş Çapa için “Kontrolünü yitirdi”, “Kendinden geçti” şeklinde yorumlar yapıldı.