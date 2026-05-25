Fondaş medyaya kötü haberi Şamil Tayyar verdi!
AK Parti’li eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar, mutlak butlan Özel yönetiminin yıllardır fonladığı medya kuruluşlarına kötü haberi verdi.
Sosyal medya hesabından Özgür Özel yönetimi sırasında fonlanan medya kuruluşlarına yönelik paylaşımda bulunan Tayyar, “CHP’deki yönetim değişikliğinin sadece siyasi sonuçları olmayacak gibi gözüküyor. Gelişmeler muhalif medyayı derinden etkileyecek. Meğer CHP Genel Merkezi bazı televizyon, gazete ve sosyal medya hesaplarını fonluyormuş. Kılıçdaroğlu musluğun başına geçtiğinde neler yaşanacak, Kılıçdaroğlu’nun kerametleri nasıl sayılacak göreceğiz” dedi.