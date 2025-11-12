  • İSTANBUL
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti

Ekrem ikiz villalara nasıl kondu? Çevrilen numaralar tek tek iddianamede

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

İletişim Başkanı açıkladı: “Şehitlerimiz A-400M uçağımızla ülkemize getirilecek”

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Saraybosna’da “insan avı” skandalı: Zengin yabancılar sivilleri katletmiş

Macron’dan sosyal medyada “15 yaş” sınırına yeşil ışık. Avrupa yasak konusunda kararlı

İmamoğlu, suç gelirlerini yakınları ve paravan şahıslar üzerinden böyle transfer etmiş
Gündem Fondaş medyadan özeleştiriler gelmeye başladı! Fırat Yeşilçınar: Gazeteci olarak yapmam gereken bu iddiaları buraya taşıyıp söylemek
Fondaş medyadan özeleştiriler gelmeye başladı! Fırat Yeşilçınar: Gazeteci olarak yapmam gereken bu iddiaları buraya taşıyıp söylemek

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik iddianamenin açıklanmasından sonra, İmamoğlu ve CHP’li belediyelerin kontrol ettiği fondaş medyadan özeleştiriler gelmeye başladı.

Enver Aysever’in kanalına konuk olan Tele 1 çalışanı Fırat Yeşilçınar, Ekrem İmamoğlu ve suç örgütüne yönelik açıklanan İBB İddianamesine ilişkin “Burada milyonlarca iddia var. Gazeteci olarak benim yapmam gereken tek şey burada kamu malının çalındığı söyleniyor bu iddiaların tamamını buraya taşıyıp bunu söylemek” değerlendirmesinde bulundu.

“GAZETECİ OLARAK YAPMAM GEREKEN BU İDDİALARIN TAMAMINI BURAYA TAŞIYIP BUNU SÖYLEMEK”

“Hiçbir gazetecinin kendisine göre bir pozisyon almaması lazım. ‘Efendim siz bu iddianameyi kabul mü ediyorsunuz?’ Böyle bir pozisyon olamaz” diyen Fırat Yeşilçınar, “Gazetecilere dünden beri bunu soruyorlar. Kardeşim Cafer Mahiroğlu Boğaz’a bir yalı dikmişse, bu yalının kaçak olduğu tespitliyse bunu ben de söylüyorum. Aynı kaçağı Çanakkale’de de yaptı bir sürü CHP’li gitti açılış yaptı. Burada mesele iddianamenin savunulup savunulmaması değil. Burada milyonlarca iddia var. Gazeteci olarak benim yapmam gereken tek şey burada kamu malının çalındığı söyleniyor bu iddiaların tamamını buraya taşıyıp bunu söylemek” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN YAPTIĞI PAYLAŞIM BİRAZ KAFALARI KARIŞTIRDI”

Yeşilçınar, “CHP’nin iddianame yayınlanır yayınlanmaz direkt savunma pozisyonunda olması ve Özgür Özel’in yaptığı paylaşım biraz kafaları karıştırdı aslında. Yani iddianameye yönelik bir refleks alınamadı diye düşünüyorum” diyerek, CHP yönetiminin doğduran Ekrem İmamoğlu’nu savunmaya geçmesini eleştirdi. 

