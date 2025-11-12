Fondaş medyadan özeleştiriler gelmeye başladı! Fırat Yeşilçınar: Gazeteci olarak yapmam gereken bu iddiaları buraya taşıyıp söylemek

Enver Aysever’in kanalına konuk olan Tele 1 çalışanı Fırat Yeşilçınar, Ekrem İmamoğlu ve suç örgütüne yönelik açıklanan İBB İddianamesine ilişkin “Burada milyonlarca iddia var. Gazeteci olarak benim yapmam gereken tek şey burada kamu malının çalındığı söyleniyor bu iddiaların tamamını buraya taşıyıp bunu söylemek” değerlendirmesinde bulundu.

“GAZETECİ OLARAK YAPMAM GEREKEN BU İDDİALARIN TAMAMINI BURAYA TAŞIYIP BUNU SÖYLEMEK”

“Hiçbir gazetecinin kendisine göre bir pozisyon almaması lazım. ‘Efendim siz bu iddianameyi kabul mü ediyorsunuz?’ Böyle bir pozisyon olamaz” diyen Fırat Yeşilçınar, “Gazetecilere dünden beri bunu soruyorlar. Kardeşim Cafer Mahiroğlu Boğaz’a bir yalı dikmişse, bu yalının kaçak olduğu tespitliyse bunu ben de söylüyorum. Aynı kaçağı Çanakkale’de de yaptı bir sürü CHP’li gitti açılış yaptı. Burada mesele iddianamenin savunulup savunulmaması değil. Burada milyonlarca iddia var. Gazeteci olarak benim yapmam gereken tek şey burada kamu malının çalındığı söyleniyor bu iddiaların tamamını buraya taşıyıp bunu söylemek” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN YAPTIĞI PAYLAŞIM BİRAZ KAFALARI KARIŞTIRDI”

Yeşilçınar, “CHP’nin iddianame yayınlanır yayınlanmaz direkt savunma pozisyonunda olması ve Özgür Özel’in yaptığı paylaşım biraz kafaları karıştırdı aslında. Yani iddianameye yönelik bir refleks alınamadı diye düşünüyorum” diyerek, CHP yönetiminin doğduran Ekrem İmamoğlu’nu savunmaya geçmesini eleştirdi.