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Gündem Fondaş Duvar’a 1 milyon kron!
Gündem

Fondaş Duvar’a 1 milyon kron!

Haçlı Batı’nın fonlarla dizayn ettiği karanlık medya kuruluşlarını deşifre etmeye devam ediyoruz. Haber sitesi görünümlü LGBT destekçisi sol-faşist propaganda merkezi Gazete Duvar’a Batı’dan oluk oluk para akıtılıyor. Zilletin destekçisi Duvar’a sadece Norveç’ten 2 yılda tam 1 milyon Kron (1 milyon 400 bin TL) hibe geldiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:50:00 -
Fondaş Duvar’a 1 milyon kron!

Yavuz Selim  İstanbul

Bir yandan etki ajanlığı yapan sivil toplum kuruluşları, diğer yandan medya kuruluşu görünümlü kara propaganda merkezleri... Haçlı Batı’nın Türkiye’nin iç işlerine müdahale edebilmek için aparat olarak kullandığı fonlu kuruluşlara oluk oluk para akışı katlanarak devam ediyor. Medyascope, Bianet, Platform24, Onedio gibi internet portallarına ABD ve Avrupa ülkelerinden sağlanan mâli desteklere yeminli Erdoğan düşmanı Gazete Duvar isimli site de eklendi.

2 senede 1 milyon kron

Haber sitesi görünümlü LGBT destekçisi sol-faşist propaganda merkezlerinden Gazete Duvar sitesinin İngilizce versiyonuna Batı’dan oluk oluk para akıtıldı. Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın son iki yılda Duvar English sitesine tam 1 milyon Norveç Kronu (1 milyon 400 bin TL) hibe ettiği öğrenildi.

Akit’in ulaştığı Norveç Dışişleri Bakanlığı Hibe belgesine göre Zillet İttifakı destekçisi Duvar’a 03.07.2020 tarihinde 400 bin Kron, 11.06.2021’de 600 bin Kron fon aktarıldığı kaydedildi.

Fon gerekçesi sapkınlık

Günlük kurla 1 Kron 1.40 TL’ye tekabül ederken, Duvar’a akıtılan paraya ‘cinsiyet eşitliği’ projesine uygunluk kılıfı geçirildiği görüldü. Norveç Dışişleri Bakanlığı, eşcinsel sapkınlığın kamufle tabiri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra ‘insan hakları’, ‘kadın hakları’, ‘yolsuzlukla mücadele’ gibi kategorilerde de Duvar’ı fonladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreci kapsayan hibe anlaşmasının 3 yıllık periyodu kapsadığı belirlendi. Bu kapsamda fondaş Duvar’a Norveç’ten para akışının 2022 senesinde de devam edeceği öğrenildi.

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