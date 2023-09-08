  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın gözü bu zirvede olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Hindistan'a gidiyor

Kriz Çin'i de etkiledi! Döviz rezervleri geriledi

THY açıkladı! Yolcu ve kargo trafik doluluk oranı: 8 ayda 56 milyon yolcu taşıdı! Türkiye için müthiş istatistik

ABD'liler Biden'ın görevini yerine getirme konusunda endişeli

İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi

Mustafa Destici'den Meral Akşener açıklaması! 'Elbette ki bunu arzu ederiz'

CHP'li Sevigen'den bomba itiraf: Hükümet çalışıyor muhalefetin ülke diye derdi yok!

Akşener'den yerel seçim hamlesi! Adayını açıkladı

Dünya Bankası Direktörü'nden Türkiye ekonomisine ilişkin net mesaj!

2 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Ekonomi Fon yöneticilerinin gözü Türkiye'de: Seçimden bu yana yapılan hamleler cesaret verici
Ekonomi

Fon yöneticilerinin gözü Türkiye'de: Seçimden bu yana yapılan hamleler cesaret verici

Yeniakit Publisher
2023-09-08 08:21:00 -
Fon yöneticilerinin gözü Türkiye'de: Seçimden bu yana yapılan hamleler cesaret verici

Türkiye'nin ekonomide benimsediği yeni politikalar küresel alanda dikkat topluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni politikaların Türkiye’nin kredi notu için ‘açıkça pozitif’ olduğunu açıkladı. İngiliz Financial Times gazetesi ise Türk ekonomisinde atılan yeni adımların yabancı yatırımcıları geri çektiğini yazdı.

Türkiye, ekonomide yeni hedefler ve politikalar belirledi, 3 yıllık hedef ve politikaları içinde barındıran Orta Vadeli Program'ın ayrıntıları açıklandı. Türkiye'nin ekonomideki kararlı vizyonu, küresel alanda dikkat topluyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması geldi.

Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu belirtti.

"SEÇİMDEN BU YANA GÖRDÜĞÜMÜZ HAMLELER CESARET VERİCİ"

Şirket analisti Dietmar Hornung, "Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici. Aşağı yönlü önemli bir risk görmüyoruz" dedi.

Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir artırım konusunda ise "Bu bir koşu değil, bir maraton." yorumunu yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomi politikasında yaptığı revizyonun yabancı yatırımcıya etkisini sayfalarına taşıdı.

Türkiye'deki ekonomik canlanmanın yabancı yatırımcıyı harekete geçirdiğini yazdı. Yabancı yatırımcının Türk hisse senetlerine ve tahvillerine yöneldiği belirtildi.

İNGİLTERE, AVRUPA, ABD VE ORTA DOĞU YENİDEN TÜRKİYE'YE ODAKLANDI

Analizde, Türkiye'nin yeni ekonomik planına sadık kalacağına ilişkin umutlar verdiğine de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadelede sıkı para politikası uygulama sözü vermesiyle daha da güçlendiğinin altı çizildi.

Bütün bu olumlu ortamın etkisiyle son aylarda uluslararası yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına olan ilgisinde gözle görülür ve olumlu bir değişim olduğu hatırlatıldı.

Haberde, İngiltere, Avrupa, ABD ve Orta Doğu'nun bir yatırım destinasyonu olarak Türkiye'ye yeniden odaklandığına dikkat çekildi.

Kaynak: TRT Haber

 

Çin CERES-1 roketi pahalıya patladı! Denizden 4 uyduyu uzaya fırlattı: Nesnelerin interneti ekonomisi başlıyor
Çin CERES-1 roketi pahalıya patladı! Denizden 4 uyduyu uzaya fırlattı: Nesnelerin interneti ekonomisi başlıyor

Teknoloji

Çin CERES-1 roketi pahalıya patladı! Denizden 4 uyduyu uzaya fırlattı: Nesnelerin interneti ekonomisi başlıyor

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon… PKK'nın sözde ekonomi sorumlusu öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon… PKK'nın sözde ekonomi sorumlusu öldürüldü

Gündem

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon… PKK'nın sözde ekonomi sorumlusu öldürüldü

Dünya Bankası Direktörü'nden Türkiye ekonomisine ilişkin net mesaj!
Dünya Bankası Direktörü'nden Türkiye ekonomisine ilişkin net mesaj!

Dünya

Dünya Bankası Direktörü'nden Türkiye ekonomisine ilişkin net mesaj!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23