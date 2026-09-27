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Beyin içindeki o şey tespit edildi! Yaşlanmayı tersine çeviren uzun ömür: Biyolojik yaşınız ve gizli hastalık

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Beyin içindeki o şey tespit edildi! Yaşlanmayı tersine çeviren uzun ömür: Biyolojik yaşınız ve gizli hastalık

Biyolojik yaşlanma ve hastalık riski ile ilgili yapılan araştırmaları Hindustan Times gazetesi bazı sağlık risklerini ortaya çıkarabileceğini tahmin etti. Beyin ve karaciğerin yaşlanmasına neden oluyor.

#1
Foto - Beyin içindeki o şey tespit edildi! Yaşlanmayı tersine çeviren uzun ömür: Biyolojik yaşınız ve gizli hastalık

Yeni bir araştırma var mı? Hindustan Times gazetesi, 26 Eylül'de yaşlanma araştırmalarındaki yeni araştırmaları özetleyerek, kandaki proteinlere dayanarak bireysel organların "yaşını" erkenden tahmin etme olanağını vurguladı.

#2
Foto - Beyin içindeki o şey tespit edildi! Yaşlanmayı tersine çeviren uzun ömür: Biyolojik yaşınız ve gizli hastalık

Yüzyıllar boyunca yaş, basitçe doğumdan bu yana geçen yıl sayısı olarak anlaşılıyordu. Ancak modern bilim, vücudun homojen bir şekilde yaşlanmadığını gösteriyor. yaşlanma sürecini yavaşlatan ve hücresel düzeyde tersine çevirebilen yeni enzim ve epigenetik keşifler, daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamaktadır ama araştırmacılar, DNA hasarı, gen düzensizliği, mitokondriyal fonksiyon bozukluğu ve yaşlı, iltihaplı hücrelerin birikimi gibi yaşlanmayı hızlandıran çeşitli mekanizmalar belirlediler.

#3
Foto - Beyin içindeki o şey tespit edildi! Yaşlanmayı tersine çeviren uzun ömür: Biyolojik yaşınız ve gizli hastalık

Yeni bir yöntem, kandaki proteinleri analiz ederek hangi proteinlerin öncelikle kalp, beyin, karaciğer veya diğer organlar tarafından üretildiğini belirliyor. Yaklaşık 5.700 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, katılımcıların neredeyse beşte birinin en az bir organının diğerlerine göre önemli ölçüde daha hızlı "yaşlandığı" tespit edildi. Dikkat çekici olan nokta, hızla yaşlanan organların genellikle ilgili hastalık riskleriyle ilişkilendirilmesidir. Örneğin, biyolojik yaşı daha yüksek olan bir kalp, kalp yetmezliği riskiyle ilişkilendirilirken, daha hızlı yaşlanan bir beyin Alzheimer hastalığı riskiyle bağlantılıdır. (Hindustan Times) Araştırmacılar, gelecekte doktorların bir kişiye sadece "yüksek riskli" demek yerine, hangi organların özel olarak izlenmesi gerektiğini belirleyebileceklerini öngörüyor.

#4
Foto - Beyin içindeki o şey tespit edildi! Yaşlanmayı tersine çeviren uzun ömür: Biyolojik yaşınız ve gizli hastalık

Ancak, biyolojik yaş bilimi hala birçok sınırlamaya sahiptir. Ticari olarak reklamı yapılan tüm "biyolojik yaş" testlerinin şu anda sağlam bir kanıtı bulunmamaktadır. Bu araştırma alanının en değerli yönü, insanların sonsuza dek genç kalmasına yardımcı olmak değil, hastalığın belirgin hale gelmesinden önce bozulan organları tespit etmektir.

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