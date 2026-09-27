Beyin içindeki o şey tespit edildi! Yaşlanmayı tersine çeviren uzun ömür: Biyolojik yaşınız ve gizli hastalık

Yeni bir yöntem, kandaki proteinleri analiz ederek hangi proteinlerin öncelikle kalp, beyin, karaciğer veya diğer organlar tarafından üretildiğini belirliyor. Yaklaşık 5.700 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, katılımcıların neredeyse beşte birinin en az bir organının diğerlerine göre önemli ölçüde daha hızlı "yaşlandığı" tespit edildi. Dikkat çekici olan nokta, hızla yaşlanan organların genellikle ilgili hastalık riskleriyle ilişkilendirilmesidir. Örneğin, biyolojik yaşı daha yüksek olan bir kalp, kalp yetmezliği riskiyle ilişkilendirilirken, daha hızlı yaşlanan bir beyin Alzheimer hastalığı riskiyle bağlantılıdır. (Hindustan Times) Araştırmacılar, gelecekte doktorların bir kişiye sadece "yüksek riskli" demek yerine, hangi organların özel olarak izlenmesi gerektiğini belirleyebileceklerini öngörüyor.