Fol yok yumurta yok! Kimin hangi koltuğa geçeceğini konuşuyorlar

Bolu Abant'ta, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla iki gün süren CHP, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

Kılıçdaroğlu burada gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım” açıklaması hatırlatıldı.

"Akşener'in başkanlığı üstlenmesi benim için önemli"

Akşener'in bu söyleminin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hepimizin saygı duyması gereken bir söylem. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener’in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur ama bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil" ifadelerini kullandı.