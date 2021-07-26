Fode Koita Trabzon'da

Yattara’dan sonra Trabzonspor’da ikinci Gineli futbolcu olan Bangaly Fode Koita hakkında, Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu” "Büyük bir camiaya, aileye geldi. Trabzonspor formasının tabii ki bir ağırlığı var. Taşımak kolay değil. Adım gibi eminim ki Koita bu süreci başarıyla yönetecektir. Koita, camiamızın, taraftarlarımızın beklentisi doğrultusunda hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek kulüpte en önemli aktörlerden birisi olacaktır. Yönetimimiz adına, taraftarlarımız adına kendisine 'hoş geldin' diyorum." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma imzalayan Koiata için KAP'tan açıklama yapıldı. İşte KAP'tan yapılan açıklama;

2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.

Bangaly Fode Koita kimdir?

Gine asıllı olan Koita, 21 Ekim 1990 yılında Fransa Paris’te dünyaya gelmiştir. Koita 30 yaşındadır ve forvet mevkiinde oynamaktadır. Koita, futbola Montpellier alt yapısında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da Amiens SC'ye çıktı. Koita, 2012'de sezonun ikinci defresinde Lens takımda kiralık olarak forma giydi. Koita daha sonra sırayla Le Havre, SM Caen, Blackburn Rovers FC ve Kasımpaşa’da oynadı. Koita, Kasımpaşa’da 13 maça çıkıp 4 gol kaydetmiştir. Ancak Koita, 21 Eylül 2020'de kadro dışı bırakıldı.