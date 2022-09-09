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Spor Fode Koita, Kasımpaşa'ya döndü
Spor

Fode Koita, Kasımpaşa'ya döndü

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, eski futbolcusu Fode Koita'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 01:35:00 -
Fode Koita, Kasımpaşa'ya döndü

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Gineli santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fode Koita, 2016-2021 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti. Gineli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Koita, bordo-mavili takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta bir gole imza attı.

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