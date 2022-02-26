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Kadın - Aile Foccacia (Fokaça) tarifi nasıl yapılır? Biberiyeli domatesli İtalyan ekmeği
Kadın - Aile

Foccacia (Fokaça) tarifi nasıl yapılır? Biberiyeli domatesli İtalyan ekmeği

Focaccia (fokaça okunur), İtalyanların en popüler ekmeklerinin başında gelir. Görünüş olarak bizim ramazan pidesini andırıyor. Foccacia (Fokaça) tarifi nasıl yapılır? Focaccia (Fokaçya) ekmeği tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-26 23:00:00 - 2022-02-26 23:04:36
Foccacia (Fokaça) tarifi nasıl yapılır? Biberiyeli domatesli İtalyan ekmeği

Focaccia (Fokaçya) ekmeği tarifi

Foccacia (Fokaça) tarifi için malzemeler

  • 2 su bardağı süt
  • 1 çorba kaşığı toz maya
  • 1 çorba kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

Üzeri için;

  • 5-6 adet kiraz domates
  • 1 paket mozzarella ya da istediğiniz bir peynir
  • Taze biberiye veya fesleğen
  • Tuz
  • Zeytin yağı

Foccacia (Fokaça) tarifi nasıl yapılır?

Ele yapışmayacak, yumuşak kıvamda bir hamur elde edelim ve mayalanmaya bırakalım. Yağlanmış yada yağlı kağıtlı fırın kabına hamur alınır elle yayılır üzerine dilimlenmiş domates peynir ve biberiye yerleştirilir tuz serpiştirilir ve biraz sıvı yağ gezdirilip önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.

 

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