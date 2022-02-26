Foccacia (Fokaça) tarifi nasıl yapılır? Biberiyeli domatesli İtalyan ekmeği
Focaccia (fokaça okunur), İtalyanların en popüler ekmeklerinin başında gelir. Görünüş olarak bizim ramazan pidesini andırıyor. Foccacia (Fokaça) tarifi nasıl yapılır? Focaccia (Fokaçya) ekmeği tarifi...
Focaccia (Fokaçya) ekmeği tarifi
Foccacia (Fokaça) tarifi için malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 1 çorba kaşığı toz maya
- 1 çorba kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
Üzeri için;
- 5-6 adet kiraz domates
- 1 paket mozzarella ya da istediğiniz bir peynir
- Taze biberiye veya fesleğen
- Tuz
- Zeytin yağı
Foccacia (Fokaça) tarifi nasıl yapılır?
Ele yapışmayacak, yumuşak kıvamda bir hamur elde edelim ve mayalanmaya bırakalım. Yağlanmış yada yağlı kağıtlı fırın kabına hamur alınır elle yayılır üzerine dilimlenmiş domates peynir ve biberiye yerleştirilir tuz serpiştirilir ve biraz sıvı yağ gezdirilip önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.