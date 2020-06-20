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Spor

Foçalı kardeşlerden Akar’a ziyaret

2019-2020 eğitim ve öğretim yılını başarılı tablo ile tamamlayan Kaan ve Kerem Çağatay Yüksel isimli minik karateci kardeşler, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar’a konuk oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:42:51 -
Foçalı kardeşlerden Akar’a ziyaret

2019-2020 eğitim ve öğretim yılını başarılı tablo ile tamamlayan Kaan ve Kerem Çağatay Yüksel isimli minik karateci kardeşler, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar’a konuk oldu.


Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Kaan ve Kerem Çağatay Yüksel’i makamında ağırladı. Ziyarette eğitim ve öğretim yılında yapılan faaliyet ve turnuvalar hakkında bilgi alınarak gelecek eğitim ve öğretim yılı için taslak program hazırlandı. Antrenör Kudret Yüksel, spora ve sporcuya verdiği destek ve teşvikleri için Akar’a teşekkür etti. Akar, Foça’da karate sporunun her geçen gün başarısının arttığını, bu başarıda karateci kardeşler ve antrenörleri Kudret Yüksel’in katkısının büyük olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Ziyaret sonunda Akar, karateci kardeşleri ödüllendirerek gelecek eğitim ve öğretim yılı için başarı diledi.

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