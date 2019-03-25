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Foça’daki belgesel film akşamında geçmişe yolculuk

İzmir’de, Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Yurdakul Kabasakal-Belgesel Film akşamında, 1979-2008 yılları arasında çekilmiş 6 belgesel film gösterildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Foça’daki belgesel film akşamında geçmişe yolculuk

İzmir’de, Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Yurdakul Kabasakal-Belgesel Film akşamında, 1979-2008 yılları arasında çekilmiş 6 belgesel film gösterildi.


Yönetmen Yurdakul Kabasakal’ın; Festival Fokai, Foça Foça 80, Balıkçının Gözyaşları, Her Kıyı Ayrı Bir Yaşam, Komutan Fokus’un Fokları ve Minik Badem Foça’dan Geçti isimli belgesel filmleri, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gösterildi.


Foça’nın; coğrafi, arkeolojik, turistik ve kültürel özelliklerini anlatan filmler, Foçalılara geçmiş günlerini de hatırlatırken, duygusal anlar yaşattı.


Belgesel Film Yönetmeni Yurdakul Kabasakal’a teşekkür plaketini takdim eden Foça Belediye Gökhan Demirağ, "Foça’mızın kültür ve sanat hayatına yaptığınız eşsiz katkılarınızdan dolayı şükranlarımızı sunarız" dedi.


Yönetmen Yurdakul Kabasakal, ilk kez 1964 yılında Foça’ya geldiğini belirterek, "Askerlik görevim dolayısı ile haritacılık yapıyordum. Foça’ya âşık oldum. O günden bugüne Foça ile hiçbir zaman maddi ve manevi bağım kopmadı. ’Baki kalan kubbede hoş bir sadadır’ mantığı ile elimdeki her türlü malzemeyi ve mesleğimi Foça’da icra ederek bugünlere kadar geldim. Bu duyguları benimle paylaşan insanlara sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyor, vefat edenlere rahmet diliyorum. Bunların her biri bir değer, Foça’nın renkleriydi. Belki çoğunuzdan fazla burada bu renkleri yaşamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle de bu mutluluğu paylaşmak istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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